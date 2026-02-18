Врач сравнил уровень медицины в Москве с другими странами

Главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко заявил, что в Москве очень высокий уровень медицинской помощи. Медик рассказал, что ему есть с чем сравнивать в эфире радио Sputnik.

© РИА Новости

«Я много где был и считаю, что в Южной Корее медицина на высоком уровне, но я бы не сказал, что, допустим, в Англии она хорошо развита. Боюсь, что сейчас с московским здравоохранением сложно даже конкурировать», — считает Валерий Вечорко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве было проведено около 100 тысяч высокотехнологичных операций, что на 11% больше, чем годом ранее. Мэр столицы Сергей Собянин заявил по итогам года, что в городе создается «новый каркас» здравоохранения, состоящий из новых флагманских центров и модернизации поликлиник.