Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян в России

Рисков распространения оспы обезьян после регистрации новых случаев в Ленинградской области нет, поскольку заболевшие уже изолированы. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"После появления [новых случаев оспы обезьян] я особых рисков не вижу, потому что этих людей уже изолировали. Это говорит об эффективности работы моих коллег", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье.