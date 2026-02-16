Бесплатное обследование на признаки раннего старения: как это будет работать

Скоро каждый россиянин сможет пройти бесплатное обследование на признаки преждевременного старения. Но определить — не значит остановить. Или вечная молодость уже не за горами?

Правительство России утвердило перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения. Согласно постановлению, россияне смогут сделать клинический анализ крови на скорость оседания эритроцитов (СОЭ), общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для обнаружения рисков развития нарушений опорно-двигательной системы, работы сердца, ожирения, признаков снижения когнитивных функций, рисков развития онкологии и многих других заболеваний. В документе говорится, что бесплатные обследования будут проводить в Центрах медицины здорового долголетия в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.

Некоторые моменты пока остаются непонятными. Во-первых, центров медицины здорового долголетия, которые упоминаются в постановлении, пока не существует. Во-вторых, не понятно, когда именно будет выявляться факт «отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста». Возможно, при прохождении человеком плановой диспансеризации. А потом пациентов направят в специализированные центры, которые только предстоит создать.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил изданию «Комсомольская правда», что с этого года обследования для оценки рисков преждевременного старения будут проводиться в Центрах здоровья.

С 2026 года Центры здоровья будут проводить обследование граждан с оценкой функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявлением факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения. Для этого центры оснащаем необходимым оборудованием, — рассказал министр.

Возможно, пока не будут построены специализированные учреждения, вопросами преждевременного старения будут заниматься в Центрах здоровья. Но что вообще входит в понятие «преждевременное старение»?

Продолжительность и качество жизни человека определяются не только возрастом по паспорту, но и тем, с какой скоростью изнашиваются его органы и системы, — отмечает сооснователь АНО «НейроКРУГ», доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук Наталья Супонева. — Преждевременное старение — это медицинский термин, обозначающий ситуацию, когда биологический возраст человека заметно опережает хронологический, а возрастные изменения развиваются ускоренными темпами. Врачи обращают внимание не только на внешние признаки, такие как сухость и истончение кожи, ранние морщины, пигментация или изменение овала лица, но прежде всего на системные изменения. К ним, например, относятся хроническая усталость, снижение выносливости, потеря мышечной массы и силы, ухудшение памяти, эмоциональная нестабильность, нарушения сна. Тревожным сигналом также считается раннее развитие или быстрое прогрессирование неинфекционных заболеваний: артериальной гипертонии, сахарного диабета, ожирения, атеросклероза.

Как отмечает ученая, среди многих факторов, влияющих на изменения в организме человека, есть те, которые возможно выявить и своевременно скорректировать. А значит, есть возможность реально продлить жизнь, что еще более важно — в более здоровом теле.

Речь идет о контроле за заболеваниями или состояниями, ускоряющими старение органов и систем: сосудов, тканей, клеток. Система диагностики рисков, которую планируют ввести в России с 2026 года, позволяет выявить признаки скрыто протекающего в организме воспаления, нарушения обмена, отклонения в гормональной сфере. В программу входят лабораторные анализы крови и мочи, биохимические показатели обмена веществ, маркеры воспаления, гормональный статус, а также оценка работы сердечнососудистой и дыхательной систем, когнитивных функций, психоэмоционального состояния и наличия ожирения. Многие из этих тестов достаточно дорогие и сейчас не покрываются системой обязательного медицинского страхования, а значит — не всем россиянам доступны. Новая программа — серьезный шаг навстречу гражданам, она предоставит возможность бесплатно провести обследование, которое позволит выявленные проблемы вовремя исправить. А значит — сохранить организм, — подчеркивает доктор наук Наталья Супонева.

По словам эксперта, коррекция рисков преждевременного старения начинается с медицины: своевременного лечения и контроля хронических заболеваний, устранения дефицитов, нормализации сна и гормонального баланса под наблюдением врача.

Ключевую роль играет образ жизни. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание с ограничением сахара и ультраобработанных продуктов, управление весом и стрессом замедляют биологическое старение. Другими словами, при первых признаках ускоренного старения важно пройти медицинскую оценку и совместно с врачом выстроить персональный план коррекции. Этот подход позволит не просто выглядеть моложе, а сохранить функциональность организма и активность на долгие годы, — заключает эксперт.

Психолог-консультант, эксперт по работе с бессознательным Василий Банюк отмечает, что у клиентов с преждевременным старением всегда видит одну и ту же картину: нет сил и мотивации — снижение дофамина; тревожность или апатия — нестабильный серотонин; социальная изоляция — дефицит окситоцина и хронически повышенный кортизол — гормон стресса, ускоряющий разрушение тканей.

Преждевременное старение можно заметить задолго до диагнозов, если честно посмотреть на свою жизнь. Важно понимать: таблетки от старения не существует. Организм остается молодым, пока человек живет в согласии со своей глубинной природой. Это требует честного пересмотра жизненных целей, навязанных сценариев жизни, решений, принятых из страха, вины или сомнения, — рассказывает эксперт. — И самое главное — открытость новому. Без нее молодость не удерживается.

КСТАТИ

Ожидаемая продолжительность жизни москвичей в 2025 году превысила 80 лет. И это абсолютный рекорд, сказал мэр Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, докладывая об основных итогах социально-экономического развития города.