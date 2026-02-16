В России начали проводить углубленный липидный скрининг

В пяти больницах Ямала приступили к выполнению углубленной липидограммы.

Проект направлен на выявление генетической предрасположенности к острым сосудистым катастрофам. Липидный скрининг врачи будут назначать пациентам во время приема в поликлинике, при прохождении профосмотров и диспансеризации.

В 2025 году медики обследуют 100 тысяч ямальцев старше 18 лет. Исследование позволяет оценить уровень различных видов холестерина, выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.

Анализ включает в себя пять ключевых показателей: общий холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности, триглицериды, а также липопротеин (а), который позволяет выявить наследственную предрасположенность к образованию холестериновых бляшек в сосудах.

«В тестовом режиме обследование прошли уже около шести тысяч ямальцев. У 900 северян выявлено повышение липопротеина (а), который является самым плохим холестерином и повышение которого обусловлено наследственными причинами», — отмечает Аурика Рагозина, главный внештатный кардиолог Ямала

Биохимический анализ крови можно сдать в поликлиниках, где работают профильные липидные кабинеты, в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске и Салехарде. Также тестирование проводится в Тарко-Сале. По результатам пациентов проконсультируют терапевты и кардиологи. При обнаружении нарушений липидного обмена врач направит пациента на ультразвуковую диагностику сосудов сердца, шеи и головы, чтобы исключить наличие сердечно-сосудистого заболевания, подберет индивидуальную схему лечения. При выявлении высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний больного проконсультируют липидологи профильных кабинетов. Прием ведут семь специалистов. Все они прошли необходимое обучение.

По данным 2025 года, показатель смертности от болезней системы кровообращения в регионе в три раза ниже среднероссийского. За последние пять лет округ вошел в тройку регионов-лидеров в этом направлении.

На Ямале работают три региональных сосудистых центра — в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. В 2025 году в них провели более 2500 операций, из них 1600 коронарографий и тысячу вмешательств на сосудах сердца и головы. Также работают три амбулаторных кабинета для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Они расположены в поликлиниках Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя. Помощь в них ежегодно получают пять тысяч пациентов.

В прошлом году ноябрьские врачи первыми на Ямале приступили к установке кардиостимуляторов. Проведено 27 успешных операций.

На Ямале развита система поддержки пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. Северяне с гипертонией получают лекарственные препараты с 50-процентной скидкой. В 2025 году льготой воспользовалось более пяти тысяч ямальцев, а с начала действия меры поддержки — более 15 тысяч. С 2020 года пациентам, перенесшим инфаркт и инсульт, бесплатно выдают лекарства для лечения на дому. За это время препараты получили более шести тысяч пациентов.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности как в России, так и в нашем регионе, — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. — За последние четыре года на Ямале показатель снизился на 16 процентов. Достигли такого результата благодаря системной работе. В Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое открыты сосудистые центры с оборудованием для высокотехнологичных операций. Проводим внутрисосудистое УЗИ, еще год назад пациентов для этого приходилось направлять в федеральные центры. Мы запустили липидную службу. Бесплатно выдаем лекарства пациентам, перенесшим инфаркт и инсульт. Новый скрининг дополнит эти меры и, что еще важнее, позволит сделать акцент на профилактике серьезных болезней. Так помогаем ямальцам сберечь самое ценное. Это наш постоянный приоритет. Уделяем ему особое внимание в Год здоровья».

Мероприятия решают задачи нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".