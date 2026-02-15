Укол ботокса в ухо: помогает ли стимуляция «точки голода» похудеть

В мире продолжают изобретать странные способы похудения. Например, девушки массово делают инъекции ботокса в ухо, а точнее, в конкретную «точку голода». «Вечерняя Москва» узнала, полезны ли такие практики.

© Вечерняя Москва

Тренд на легкое похудение благодаря манипуляциям с ушами был известен еще в 1990-е. Тогда его привезли из Китая. «Мастера» говорили о древнем способе лечения ожирения с помощью иглоукалывания. После мода вернулась в Россию стихийно, в виде волшебной серьги для похудения. Специально для «Вечерней Москвы» врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему новая инъекция не работает.

«Метод акупунктуры (иглоукалывание) не имеет научного обоснования и не используется в России официально. Физиологически доказано лишь воздействие раздражения определенных участков и в связи с этим перераспределение нервных импульсов. Ботокс прерывает подачу нервного импульса. Но если его неправильно вколоть в лицевые мышцы (в том числе уши), результат может быть непредсказуемым», — отмечает она.

Эксперт добавила, что лишь в Азии, в частности в Китае, иглоукалывание в данных целях широко используется, однако считается народным методом, и тех профессионалов, которые могут правильно найти раздражители, единицы.

«Новый тренд далек от метода акупунктуры. Человек, если он особо внушаем, может получить желаемый эффект, но он будет полностью основываться на механизме плацебо», — подчеркивает Елена Соломатина.

То есть большую роль тут играет психологическая работа косметолога, насколько он эмоционально будет воздействовать на клиента.

«Человек будто бы участвует в каком-то таинстве. Ему сказали, что будет хорошо, и он старается в это верить. Так же раньше было и с золотой серьгой. К ней ведь прилагался список рекомендаций. Человек начинал внимательно относиться к своему питанию и получал результат», — добавила диетолог.

То есть вместе с сережкой пациенту выдавали «птичью» диету, в которой были запрещены практически все привычные для нас продукты.

Эффективность серьги и других чудо-уколов еще в начале десятилетия была опровергнута многими экспертами, доказавшими, что сама сережка не работает, а успешные результаты лишь заслуга правильного питания и силы самовнушения. Та же история и с ботоксом, от которого будет только больше вреда.