В России замедлился темп роста случаев ожирения среди детей

В Минздраве сообщили, что важную роль в этом играет качественная организация школьного питания

Результаты исследования темпов роста случаев ожирения в России среди подростков и детей в возрастной группе до 18 лет говорят о том, что в 2025 году показатель снизился с 4,2% до 1,4%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

"Министерство здравоохранения РФ реализует комплекс мер по борьбе с ожирением детей и подростков до 18 лет. Мы впервые в прошлом году получили снижение темпа роста случаев ожирения [в данной возрастной группе] с 4,2% до 1,4%. Однако темп роста пока остается. Мы видим, что достаточно большое значение имеют внешние коммуникационные ресурсы. И для нас очень важно понимать, как влияет на сознание ребят реклама, то, что транслируется и в телевизоре, и в социальных сетях", - сказал он в ходе заседания рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в части обеспечения детей качественным питанием.

Он уточнил, что важную роль также играет качественная организация школьного питания, а также лечебного и медицинского. Особое внимание отводится и тем вопросам, при которых через питание можно повлиять на аспекты здоровья человека.

Шавалиев добавил, что Министерство здравоохранения РФ занимается разработкой методических рекомендаций по отдельным нозологиям, в которых также будет прописана информация о специализированном питании для пациента, в случае такой необходимости.