Россияне стали меньше времени проводить на больничном

Суммарная продолжительность больничных среди работающих россиян снизилась в целом по стране с 2023 года примерно на 12%, при этом самые высокие показатели по сокращению длительности временной нетрудоспособности отмечаются в республиках Алтай, Тыва и Северная Осетия. Это следует из статистических данных Минздрава, которые изучил ТАСС.

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих лиц: Российская Федерация, декабрь 2025 - 87,4%", - говорится в материалах.

Показатель рассчитан как соотношение числа дней временной нетрудоспособности на 100 человек работающего населения к аналогичному показателю соответствующего периода 2023 года.

Меньше всего снизилась суммарная продолжительность больничных работающих в Дагестане, Новгородской области и в Камчатском крае.