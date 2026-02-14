Создана единая система помощи детям от профилактики до реабилитации

Российская педиатрия вышла на новый уровень системности и преемственности. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на XXVII Конгрессе педиатров России с международным участием.

© РИА Новости

По словам главы ведомства, в стране выстроена целостная вертикаль медицинской помощи детям, которая охватывает все этапы — от профилактических мер до сложной реабилитации после тяжелых заболеваний.

«Единство и преемственность от профилактики до реабилитации детей в стране сегодня приобрело действительно выраженный, яркий и системный характер», — подчеркнул Мурашко.

Особое внимание министр уделил развитию доклинической диагностики — нового направления, позволяющего выявлять заболевания еще на этапе их развития. Благодаря современным методам и новым лекарственным препаратам врачи получают возможность либо полностью предотвратить развитие болезни, либо остановить ее клинические проявления. Успехи в этой области уже демонстрирует программа расширенного неонатального скрининга, реализуемая при участии фонда "Круг добра". Список выявляемых заболеваний планируется расширять.

Михаил Мурашко также отметил высокую эффективность программ реабилитации, которые помогают детям восстанавливаться после тяжелых хирургических вмешательств и травм. Обращаясь к педиатрам, он поблагодарил их за работу и поделился радостью от видеороликов, где выздоровевшие пациенты возвращаются к нормальной жизни.

Отдельно министр остановился на международном аспекте. Интерес зарубежных стран к лечению детей в российских клиниках остается очень высоким, и этот потенциал, по мнению главы Минздрава, необходимо активно развивать.

Важнейшей составляющей здоровья детей Мурашко назвал роль семьи. Именно в семье формируются пищевые привычки и репродуктивные установки, закладывается фундамент будущего взрослого человека. Достичь гармоничного развития ребенка можно только при условии синергии родителей, врачей и педагогов, резюмировал министр.