Представлены инициативы для повышения доступности инновационной терапии для детей

Любой стойкий, необъяснимый или нетипичный симптом у ребенка должен рассматриваться с позиции "исключить опухоль", — об этом сказала "Российской газете" врач — детский онколог Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александра Наумова накануне Всемирного дня онкобольного ребенка, который отмечается ежегодно 15 февраля.

© РИА Новости

Эксперт считает, что проявлять онконастороженность должны не только врачи-педиатры, но и родители. Элементарные знания плюс внимательное отношение к ребенку помогут предотвратить беду, ведь рано выявленный детский рак во многих случаях хорошо поддается лечению. Главное — не пропустить начало болезни.

Что такое онконастороженность

Это профессиональная установка врача на возможность выявления злокачественного новообразования у пациента. Однако в педиатрии этот подход принципиально отличается от взрослой медицины.

У взрослых онконастороженность во многом носит системный и регламентированный характер: существуют скрининговые программы, четко обозначенные факторы риска, возрастные группы, в которых проводятся определенные виды обследования.

«Для педиатра онконастороженность означает принцип: любой необъяснимый, стойкий или нетипичный симптом у ребенка должен рассматриваться через призму возможного онкозаболевания, пока не доказано обратное», — подчеркнула доктор Наумова.

Почему важно быть настороженным даже при неспецифических жалобах

Онкологические заболевания у детей нередко начинаются под "маской" самых распространенных состояний. Утомляемость, бледность, потеря веса, субфебрильная температура — всё это часто воспринимается как проявление инфекций, анемии или последствий перегрузки.

«Однако именно в детской онкологии промедление в диагностике даже на месяц может иметь куда более серьезные последствия, чем у взрослых. Опухоли у детей часто растут быстро, а клиническая картина длительное время остается неспецифичной, — предупреждает онколог. — Любой необъяснимый, стойкий или нетипичный симптом у ребенка должен рассматриваться через призму возможного онкозаболевания, пока не доказано обратное.

Симптомы, которые считаются "красными флагами"

Существует ряд признаков, при которых онкологический процесс должен быть обязательно исключен. На что должны обращать внимание родители и детские врачи:

стойкая необъяснимая боль, особенно костная. Надо обязательно насторожиться, если ребенок жалуется, что у него болит ночью, если он просыпается из-за боли;

объемные образования любой локализации — в области живота, грудной клетки, мягких тканей или костей;

изменения со стороны глаз: лейкокория ("белый зрачок"), внезапное косоглазие, ухудшение зрения;

неврологические симптомы — у ребенка болит голова, бывает, что на ее фоне возникает утренняя рвота; не менее тревожные симптомы — нарушения координации, поведения, регресс развития;

признаки поражения костного мозга: стойкая анемия, кровоподтеки без очевидной причины (ребенок не падал, не ударялся, но периодически возникают синяки), частые инфекции;

рецидивирующая или длительная лихорадка без явного очага инфекции;

увеличение лимфатических узлов, не связанное с воспалительным процессом.

Какие изменения в анализах требуют обязательного тщательного обследования

Иногда решающую роль в ранней диагностике играют так называемые "немые" лабораторные и инструментальные находки — выраженных клинических симптомов у ребенка еще нет, а анализы уже "кричат" о неблагополучии.

Самый простой, но важный тест — общий анализ крови

Наиболее доступным и информативным исследованием остается общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Насторожить должны:

стойкая нейтропения, не связанная с вирусными инфекциями (снижение в крови уровня нейтрофилов, белых кровяных телец, которые защищают организм от инфекций);

атипичный лимфоцитоз, появление незрелых форм клеток (бластов) или лимфоцитов нетипичного вида — это абсолютный "красный флаг";

анемия, не связанная с кровопотерями или дефицитами и не поддающаяся адекватной терапии препаратами железа;

тромбоцитопения без очевидных причин (недостаток тромбоцитов в крови, из-за чего трудно остановить кровотечение — на это также могут обратить внимание родители);

выраженный тромбоцитоз, который также может сопровождать некоторые опухолевые процессы;

панцитопения — снижение всех клеточных линий крови, всегда требующее срочного исключения онкогематологического заболевания.

«При этом хочу призвать родителей не впадать в панику, если анализ в чем-то показал неблагополучный результат. Нужно обследовать ребенка более тщательно. Изолированное небольшое отклонение одного показателя чаще говорит не об онкологии, а о другой проблеме. Тревожными являются сочетания отклонений, их стойкость в динамике и прогрессирование», — советует эксперт.

Что должно насторожить при инструментальных исследованиях — когда идти к онкологу

Поводом для направления к детскому онкологу являются:

объемные образования, выявленные при УЗИ брюшной полости и малого таза, — увеличение лимфатических узлов,

изменения со стороны почек, надпочечников, печени;

при рентгенографии грудной клетки тревожными находками считаются образования в средостении или необъяснимый плевральный выпот;

при МРТ или КТ головного мозга — выявление объемных образований или изменения зрительных нервов, которые могут быть признаком лейкемической инфильтрации.

В каком возрасте онкориски самые высокие

Онконастороженность должна сохраняться на протяжении всего детского возраста, однако существуют периоды, когда риск особенно высок.

1. Ранний возраст (0-5 лет), особенно первые три года жизни

В это время проявляются эмбриональные опухоли, заложенные во внутриутробном периоде. Симптомы часто неспецифичны и легко списываются на "обычные" детские состояния (колики, прорезывание зубов). Родителям важно знать: многие опухоли этого возраста имеют хороший прогноз излечения, если они были обнаружены рано.

2. Подростковый возраст (12-18 лет)

Здесь чаще встречаются саркомы и лимфомы. Родителям надо быть очень внимательными: подростки иногда скрывают симптомы, не жалуются, списывают боль на травмы, а усталость — на перегрузки в учебе. Все это увеличивает риск поздней диагностики.

Как обследуют ребенка при первичном подозрении

При подозрении на онкологическое заболевание обследование проводится поэтапно: от осмотра педиатра и базовых анализов — к визуализации и, при необходимости, биопсии. Все дальнейшие этапы планируются детским онкологом и должны проводиться в условиях специализированного отделения.

Почему время до постановки диагноза критически важно

Ранняя и точная диагностика — первый и решающий шаг к излечению. В детской онкологии время напрямую влияет на прогноз, объем лечения и его последствия.