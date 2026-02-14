Врачи прооперировали двухлетнего малыша, проглотившего 20 магнитных шариков

В Бурятии врачи Детской республиканской клинической больницы провели сложнейшую операцию двухлетнему мальчику, проглотившему 20 магнитных шариков.

Ребенок попал в больницу в начале февраля с рвотой и ухудшением состояния. Рентгенография показала в пищеварительном тракте 20 магнитных шариков от неокуба, рассказали в больнице. Врачам удалось извлечь девять магнитов эндоскопически.

"Однако остальные мигрировали по кишечнику, вызвав перфорацию. Петли тонкой, сигмовидной и слепой кишки слиплись между собой из-за магнитного притяжения", - прокомментировал хирург Булат Шагдаров.

Пришлось делать открытую операцию. Врачи ушили образовавшиеся межкишечные свищи, удалили участок тонкой кишки с перфорацией до двух сантиметров. Часть магнитов оказалась в аппендиксе, который хирурги вынуждены были удалять.

Ребенка перевели из реанимации, врачи продолжают его лечение.