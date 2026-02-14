В России выявили двойную мутацию циркулирующего вируса гриппа

Данные проводимого геномного эпиднадзора в текущем эпидемическом сезоне выявили двойную мутацию циркулирующего вируса гриппа А(Н3N2). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторного мониторинга на территории России среди циркулирующих респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, по-прежнему доминирует вирус гриппа А(H3N2). Данные проводимого геномного эпиднадзора в текущем эпидемическом сезоне выявили изменения (двойную мутацию) циркулирующего вируса гриппа А(Н3N2), а именно - смену субклады, названную субкладой K", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора проведены специальные исследования циркулирующих вирусов гриппа с мутацией и уровня защитных свойств используемых отечественных вакцин. Установлено, что мутации не привели к снижению защитной эффективности вакцин, которая оценена в 80%. Имеющиеся мутации вируса не повлияли на поствакцинальный иммунитет.

В Роспотребнадзоре добавили, что отмечается рост в циркуляции вирусов гриппа А(H1N1)-09, а также риновирусов и сезонных коронавирусов. Также с конца февраля - в марте ожидается активизация вирусов гриппа В, который может, несмотря на более медленное распространение, вызвать очередную волну заболеваемости в весенний период.

Роспотребнадзор напомнил о базовых мерах профилактики респираторных инфекций: при первых симптомах респираторного заболевания важно соблюдать постельный режим, пить достаточное количество жидкости, избегать посещения коллектива, при посещении людных мест использовать маски. Кроме того, необходимо часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости нужно обязательно обратиться к врачу.