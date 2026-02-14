Сезон аллергии может начаться раньше

Сезон пыльцы может стартовать раньше обычного из-за теплых зим и климатических изменений, которые смещают сроки цветения растений.

Ученые говорят, что в последние годы ситуация изменилась: раннецветущие растения начинают цвести раньше. Интенсивность варьируется, а продолжительность сокращается - потому что при более высоких средних температурах цветение проходит быстрее.

"Мягкие зимы и климатические изменения существенно влияют на пыльцевой сезон. Раннецветущие получают сигнал к цветению раньше и зацветают раньше, что удлиняет общий сезон пыльцы. Если учитывать основные аллергены, то сейчас они охватывают почти весь год - около 10 месяцев", - рассказали РИА Новости исследователи при Pollenservice Wien (венской службе мониторинга и прогноза пыльцы) Медицинского университета Вены Катарина и Максимилиан Бастль.

По их словам, первыми обычно начинают пылить лещина и ольха.

Кроме того, в крупных городах цветение может начинаться еще раньше, чем в пригородах, - из-за так называемого эффекта "городского острова тепла", когда температура воздуха выше, чем в пригородах.

