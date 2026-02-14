Минздрав добавит новое заболевание в программу проверки новорожденных

Министерство здравоохранения РФ планирует с 2027 года проверять всех новорождённых на мышечную дистрофию Дюшенна. Заболевание поражает преимущественно мальчиков.

Перечень наследственных заболеваний, которые выявляют у российских младенцев в первые дни жизни, может пополниться ещё одной патологией. Михаил Мурашко заявил, что миодистрофию Дюшенна включат в программу неонатального скрининга уже в следующем году.

Это редкое генетическое заболевание, которое диагностируется в основном у детей мужского пола. Из-за мутации в гене белок дистрофин, необходимый для сохранения мышечных волокон, перестаёт вырабатываться. В результате мышечная ткань постепенно слабеет, уменьшается в объёме и атрофируется. Со временем патология распространяется на мышцы рук, спины, шеи и других частей тела, приводя к тяжёлым нарушениям двигательных функций.

Министр в беседе с РИА Новости напомнил, что работа по расширению охвата скрининга идёт постоянно. В текущем году программа уже была дополнена двумя новыми тестами: на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Включение миодистрофии Дюшенна станет следующим шагом в этом направлении.

