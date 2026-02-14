Из-за переутомления у мужчины на 40 минут остановилось сердце

Житель Великобритании перенес остановку сердца, которая продолжалась 40 минут, и выжил, но до сих пор борется с последствиями.

Как сообщает «Би-би-си», мужчина вел активный образ жизни, имея наследственное заболевание, часто перерабатывал на работе и проводил время с детьми.

В один вечер он потерял сознание, говорится в публикации. Его жена начала делать искусственное дыхание, а дети побежали за помощью. По прибытии медики сначала пытались провести реанимацию с помощью дефибрилляции, а затем использовали инъекцию адреналина.

Через 40 минут клинической смерти сердце Чернли снова стало биться, однако он впал в кому и находился в этом состоянии еще неделю.

По словам Чернли, черепно-мозговая травма, полученная во время инцидента, повлияла на его зрение и память. После пробуждения из комы Чернли стал слепым, позднее частично вернув зрение.

