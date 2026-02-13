В РФ похвастались успехами в борьбе с детским ожирением

Темп роста первичной заболеваемости детским ожирением в России сократился до 1,4% в год, тогда как ранее он составлял почти 5%. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на ХХVII Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

"В нашей стране растет число детей, страдающих ожирением, и детей с избыточной массой тела. Поэтому по поручению правительства РФ был разработан комплекс мер по борьбе с ожирением у детей. Он касается в основном не медицинских мер, а мер укрепления общественного здоровья, рационального питания, в том числе в школах, просветительской работы. Ну вот первые результаты мы получили, когда темп роста первичной заболеваемости у нас сократился. Сократился до 1,4%, а он раньше составлял практически 5% в год", - сказала Котова.

Она подчеркнула, что борьба с детским ожирением очень важна, и необходимо и далее уделять внимание этой проблеме.