В России выпустят тесты для выявления редких болезней

Выход отечественных тест-систем, позволяющих выявлять редкие заболевания, в том числе миопатию Дюшенна, ожидается в РФ. Об этом сообщил председатель правления фонда "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы ожидаем выхода отечественных тест-систем, которые позволят выявлять и другие заболевания и группы, в частности миопатию Дюшенна", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что благодаря стабильной работе фонда правительство смогло расширить программу неонатального скрининга, в 2023 году - с 5 до 36 заболеваний, а в 2026-м - еще на два заболевания. Это позволяет выявлять детей, которым необходима помощь, в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни.