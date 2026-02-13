Неонатальный скрининг расширят на еще одно редкое заболевание

Редкое заболевание - миодистрофию Дюшенна - планируется в перспективе включить в неонатальный скрининг, проводимый новорожденным в России. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на ХХVII Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

"На перспективу мы планируем включение и расширение неонатального скрининга для определения миодистрофии Дюшенна", - сказала Котова.

Она добавила, что в последующие годы программу планируют расширить еще на пять редких заболеваний.