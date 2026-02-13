Девушка посещала солярий с 16 лет и заболела агрессивным видом рака

Ирландка Кэти Маквей, регулярно посещавшая солярии с 16 лет, рассказала, что, когда ей было 24 года, у нее обнаружили агрессивный вид рака кожи. Историей болезни она поделилась с изданием Metro.

По словам Маквей, она посещала солярий перед отпуском или вечеринкой, а после этого могла несколько месяцев воздерживаться от искусственного загара. Позже она узнала, что в соляриях Великобритании запрещено оказывать услуги лицам младше 18 лет, однако никто не спрашивал ее о возрасте.

В 20 лет ирландка забеременела и на этот период отказалась от загара. После родов она снова вернулась в солярий.

«Летом 2022 года я заметила, что на моей правой щеке растет черная родинка. В сентябре 2022 года ее удалили и отправили на биопсию», — рассказала она.

Биопсия показала, что у девушки меланома. В феврале 2023 года ей сделали операцию и удалили большой участок кожи с родинкой с лица.

«После операции я проснулась с дополнительным шрамом на шее: мне удалили еще и лимфатический узел, чтобы проверить, распространился ли рак. И результаты показали, что меланома распространилась и на лимфатические узлы», — вспоминает Кэти.

Врачи объяснили девушке, что причиной рака кожи стала именно ее любовь к загару.

«В феврале 2026 года закончился годовой курс таргетной иммунотерапии, и теперь я в ремиссии. Но это еще не конец — теперь мне предстоит в течение пяти лет каждые шесть месяцев проходить контрольные обследования, чтобы убедиться, что рак не вернется», — заключила Кэти.

