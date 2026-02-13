Удаление миндалин отправило мужчину в реанимацию

Обычное удаление миндалин отправило 37-летнего британца Кардиффа Дикдикана в реанимацию. О редком осложнении у мужчины рассказало издание Mirror.

Дикдикан 10 января перенес операцию по удалению миндалин, но вскоре после этого у него начались необъяснимые сильные кровотечения. Мужчине назначили стероидные препараты для лечения, но 16 января ему пришлось сделать еще одну экстренную операцию.

Вечером 19 января у британца снова началось сильное кровотечение. Дикдикан потерял почти два литра крови, после чего у него развилась тяжелая реакция на стероиды. Как объяснили врачи, подобные кровотечения — это редкое осложнение, которое встречается лишь в двух-пяти процентах случаев после такой операции, и точные его причины неизвестны.

Жена Дикдикана Джессика рассказала, что лишь недавно ее супругу стало лучше, поэтому его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. При этом он все еще не может есть твердую пищу или самостоятельно стоять.

«Ему все еще нужна физиотерапия, и он все еще не может глотать, но сейчас он полностью проснулся. Теперь по крайней мере все страдания сменились облегчением и счастьем, поскольку ему начинает становиться лучше», — добавила Джессика.

Ранее британец не смог поднять гантель в спортзале, а спустя несколько месяцев выяснилось, что он неизлечимо болен: у него нашли прогрессирующее неврологическое заболевание, которое обычно бывает у пожилых людей.