Врачи спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки

Врачи в Москве спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки
Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину, у которого в груди рядом с легкими застряла пробка от бутылки. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.
«Бутылку коньяка наш пациент взял с собой в поездку на снегоходах, спрятав ее под курткой. Застолья не случилось: пациент упал со снегохода. Бутылка пробила его грудную клетку, а пробка застряла в области вокруг легких (плевральной полости)! Скорая помощь доставила мужчину в Склиф», – говорится в сообщении.
Отмечается, что пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие.
«Торакальные хирурги ушили травмированные ткани в операционной и удалили пробку торакоскопически – через небольшой прокол. Часть пробки лежала прямо на легком в труднодоступном месте. Хирурги обнаружили и удалили фрагмент, не допустив развития инфекции. Спустя пять дней лечения пациент выписался, пообещав врачам так больше не праздновать», – заключили в медучреждении.