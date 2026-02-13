Врачи спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки

Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину, у которого в груди рядом с легкими застряла пробка от бутылки. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«Бутылку коньяка наш пациент взял с собой в поездку на снегоходах, спрятав ее под курткой. Застолья не случилось: пациент упал со снегохода. Бутылка пробила его грудную клетку, а пробка застряла в области вокруг легких (плевральной полости)! Скорая помощь доставила мужчину в Склиф», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие.