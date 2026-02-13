Ученая рассказала, стоит ли ждать пандемии оспы обезьян

Вспышки оспы обезьян фиксируются в разных странах с 2022 года. В феврале 2026 года Роспотребнадзор начал расследование в Домодедово после госпитализации пациента с подозрением на эту инфекцию. Несмотря на это, многие по-прежнему путают заболевание с ветрянкой и не знают, как именно оно передается. Что это за вирус и насколько он опасен, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Лариса Волкова.

© Газета.Ru

«Оспа обезьян — редкая зоонозная вирусная инфекция рода Orthopoxvirus, которая передается контактным и воздушно-капельным путем. Главными природными резервуарами считаются грызуны — африканские белки и крысы. От них могут заражаться приматы, а затем и человек», — пояснила Волкова.

Вирус впервые выявили у лабораторных обезьян в 1958 году, а первый случай у человека зарегистрировали в 1970 году в Демократической Республике Конго. В последние годы заболевание выходило за пределы Африки, фиксировалось в Европе, США и России.

По словам эксперта, инфицирование возможно при укусах и царапинах животных, контакте с их кровью или мясом. Однако сегодня чаще всего вирус передается от человека к человеку.

«Наиболее распространенный путь — длительный тесный контакт с заболевшим: через поврежденную кожу, слизистые оболочки, биологические жидкости, а также через загрязненные предметы быта. Возможна передача воздушно-капельным путем и от матери к плоду», — отметила Волкова.

Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня, чаще — 6–13 суток. Болезнь начинается с высокой температуры, головной и мышечной боли, увеличения лимфатических узлов.

«Через 1–3 дня появляется сыпь. Сначала это плоские красные пятна, затем плотные узелки, потом пузырьки с прозрачной жидкостью, которые переходят в пустулы с гнойным содержимым. Завершается процесс образованием корочек», — объяснила специалист.

Главное отличие от ветрянки — более крупные элементы сыпи с характерным центральным вдавлением. Точный диагноз подтверждается методом ПЦР.

В 2024 году Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году зарегистрировано около 51 тыс. случаев, преимущественно в странах Африки.

«Вирус имеет несколько штаммов — Clade I и Clade II. Сейчас активнее распространяется первый, который легче передается между людьми. Однако говорить о новой пандемии оснований нет: ситуация остается контролируемой», — подчеркнула Волкова.

В России разработана вакцина «ОртопоксВак», применяемая по эпидемическим показаниям. Также имеются тест-системы и противовирусные препараты.

Эксперт рекомендует избегать контактов с дикими животными и людьми с симптомами заболевания, соблюдать гигиену рук, не пользоваться общими предметами быта и при уходе за больными применять средства индивидуальной защиты.

«Паника в этой ситуации вредна. Заболевание переносится легче, чем натуральная оспа, а при соблюдении мер профилактики риски минимальны», — заключила профессор ПНИПУ.

