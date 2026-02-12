Диабетиков внесут в регистр пациентов с хроническими заболеваниями

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что с первого марта сахарный диабет будет включен в объединенный федеральный реестр пациентов, страдающих хроническими недугами.

Это заявление прозвучало в четверг, когда министр присутствовал на праздновании 85-летия Ивана Дедова, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика, ведущего эндокринолога страны, члена президиума Российской академии наук и Героя Труда РФ. Ранее, накануне, президент страны Владимир Путин издал указ о награждении Дедова Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Министр подчеркнул, что одной из ключевых заслуг Ивана Ивановича является создание регистра пациентов с сахарным диабетом. Он пояснил, что с 1 марта данный реестр будет интегрирован в единую государственную информационную систему, что позволит индивидуально отслеживать каждого пациента в рамках всех программ, включая обязательное медицинское страхование и обеспечение лекарственными средствами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о самом жёстком штамме коронавируса «Стратус».

Генные препараты для лечения суставов к 2030 году начнут производить в России