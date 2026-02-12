Минздрав разрешил дистанционно закрывать больничные через мессенджер Max
Пользователи мессенджера Max теперь могут закрыть больничный через него. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
«Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — сказано в нем.
При необходимости продления больничного, пациенту следует прийти на очный осмотр к доктору, следует из документа ведомства.
8 февраля член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года должны будут обеспечить официальный канал связи с жильцами через мессенджер Max.
Якубовский отметил, что речь идет о дополнительном инструменте коммуникации. Все привычные формы взаимодействия — личные приемы, письменные обращения, телефонная связь и другие каналы — сохраняются.