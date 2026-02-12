Минздрав разрешил дистанционно закрывать больничные

Пользователи мессенджера Max теперь могут закрыть больничный через него. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.

«Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — сказано в нем.

При необходимости продления больничного, пациенту следует прийти на очный осмотр к доктору, следует из документа ведомства.

8 февраля член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года должны будут обеспечить официальный канал связи с жильцами через мессенджер Max.

Якубовский отметил, что речь идет о дополнительном инструменте коммуникации. Все привычные формы взаимодействия — личные приемы, письменные обращения, телефонная связь и другие каналы — сохраняются.