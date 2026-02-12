В России утвердили первые рекомендации по лечению детского плоскостопия

В России утвердили первые клинические рекомендации по лечению детского плоскостопия. Они изложены в документе, разработанном Ассоциацией травматологов-ортопедов РФ и опубликованном на сайте Минздрава.

Согласно документу, плоскостопие является вариантом нормы, которое не нуждается в коррекции. Специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев это состояние проходит по мере взросления и является отражением этапов формирования стопы ребенка. Однако в некоторых случаях плоскостопие может быть проявлением патологического состояния, когда пациенты могут испытывать боли. Также в этих случаях могут наблюдаться ограничение подвижности стопы, нарушение походки (щадящая хромота) и частая травматизация стоп. Со временем у пациента может произойти усиление деформации стопы, а также болевого синдрома.

Профилактика заболевания отсутствует. Для выявления патологических форм плоскостопия необходимо проводить диспансерное наблюдение. Периодичность такая: дважды — на первом году жизни, далее — раз в 3 года, в 6-7 лет, в 10-12 лет и в 15-18 лет. Затем это можно делать при любом обращении с жалобами. Если в возрасте одного года плоскостопие регистрируется у 97% детей, к трем годам его частота снижается до 54%, а к десяти годам уже не превышает 4%, то это называется «мобильное плоскостопие». При этом проблема чаще встречается у детей с лишним весом (62% случаев). Кроме того, если у ребенка есть наследственная предрасположенность, то этот факт ухудшает прогноз, так как самопроизвольная коррекция происходит реже.

Кроме того, если у пациентов с мобильным плоскостопием нет жалоб на дискомфорт, то врачам не рекомендуют назначать ортопедические стельки и обувь. Эксперты предупреждают, что если использовать подобную продукцию постоянно, то это может не только не исправить форму стопы, но в определенных случаях и снизить качество жизни ребенка. Для уменьшения дискомфорта может применяться лечебная физкультура, упражнения на растяжение трицепса голени и тренировка баланса, но их влияние на форму стопы минимально. В целом универсальных программ консервативного лечения плоскостопия не существует.

В клинических рекомендациях обозначили и показания к хирургическому лечению состояния. Основная категория пациентов, которым требуется хирургическое лечение, это пациенты с жестким плоскостопием и сильной болью. Плоскостопие в сочетании с ретракцией трицепса голени (когда сгибание стопы вверх ограничено из-за укорочения икроножных мышц и/или ахиллова сухожилия) также является показанием для хирургического вмешательства.

После появления этих клинических рекомендаций врачи обязаны ориентироваться на них в своей работе.

