Гинеколог рассказал о причинах бесплодия россиян

Число бесплодных россиян соответствует общемировой статистике, при этом распределение причин бесплодия примерно равномерное между мужскими и женскими факторами. Об этом заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

День репродуктивного здоровья отмечается 12 февраля во всем мире. Согласно последним докладам Всемирной организации здравоохранения, бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек в мире. Причем проблема затрагивает все категории населения.

По словам Милютиной, частота бесплодия за последнее время выросла значительно.

«Доля бесплодных россиян оценивается примерно в 18%, но в ряде докладов уже называются цифры 20 и даже до 25% доходит. Однако это во многом зависит от того, какую группу населения взять», - уточнила эксперт.

Чаще всего речь идет о сочетанном факторе в паре.

«С одной стороны, гинекологические заболевания молодеют. У девушек встречаются миома матки, эндометриоз. Резко выросло количество раннего климакса. Раньше было удивительно, когда в 25–30 лет прекращались менструации. Сейчас уже мы всё чаще это встречаем. Кроме того, растет возраст начала планирования беременности, а чем позднее пара решается, тем больше вероятность столкнуться с какими-то проблемами. С другой стороны, не отстаёт и мужской фактор. Показатель даже нормы спермограммы падает. За последние 50 лет он снижен в три с лишним раза - до 15 миллионов сперматозоидов», - пояснила собеседница НСН.

При этом она отметила большой прогресс в плане диагностики бесплодия.

«Если год не наступает беременность, это уже повод обратиться к врачу. Сейчас, при желании, обследование по бесплодию можно провести быстро и не гонять по кругу пациентов годами, как это было раньше. Всю диагностику можно провести за один–два месяца. Надо сдать анализы на гормоны, спермограмму, общеклинический анализ, обследоваться на инфекции, показатели обмена железа. Тут же можно сделать лапароскопию, это щадящая операция, обычно пациент выписывается на следующий день. Её можно назвать золотым стандартом диагностики бесплодия. Сейчас всё чаще делаются генетические тесты, многие из них уже входят в систему ОМС. Есть гистероскопия, когда с помощью тонкой видеокамеры осматривается полость матки», - рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что практически всё бесплодие сейчас поддается лечению, но есть нюансы этического характера.

«Среди методов – ЭКО, программа суррогатного материнства, донорские яйцеклетки, донорская сперма. Однако здесь встаёт вопрос социальной приемлемости этих уже альтернативных путей для пары. Что касается профилактики бесплодия, то здесь стандартные общие рекомендации – соблюдение здорового образа жизни. Важен вес – не большой и не маленький, важны здоровый сон, умеренный спорт. Важна регулярная половая жизнь. Нередко к нам приходят пациенты, которые почти не вступают в половой контакт, и при этом планируют беременность», - заключила Мария Милютина.

Согласно данным ВОЗ, самый высокий уровень бесплодия отмечается в Западно-Тихоокеанском регионе (23,2–23,3%), самый низкий — в Восточном Средиземноморье (10,7%). Частота женского бесплодия растет с возрастом, достигая пика в 30-34 года. Проблема затрагивает как развитые, так и развивающиеся страны.

Ранее хирург-уролог Андрей Убогий заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что способность мужчин быть отцами упала в восемь раз.