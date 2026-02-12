В Великобритании зафиксировали первый за 125 лет случай смерти от холеры

Житель Великобритании скончался после заражения холерой. Случай летального исхода от этого заболевания стал первым в стране за 125 лет. 80-летний мужчина, имя которого не называется, плохо почувствовал себя, находясь дома. Его госпитализировали в больницу в Уорикшире, где его состояние ухудшилось. Спустя неделю он скончался в окружении членов семьи.

Британское агентство по охране здоровья установило, что пенсионер заразился бактерией, называемой нетоксигенным холерным вибрионом. В викторианскую эпоху холера уносила жизни тысяч людей в Соединенном Королевстве, но случаев смерти в стране не регистрировали с 1901 года.

Близкие пенсионера заявили, что не имеют понятия, как он заразился. Он не бывал за границей в последнее время и жил дома вместе с младшим сыном.

Холера это кишечная инфекция. Она развивается после употребления воды или пищи, зараженных бактерией Vibrio cholerae. У нее короткий инкубационный период от одного до пяти дней. У пациентов возникают диарея и рвота, которые приводят к быстрому обезвоживанию. При отсутствии лечения наступает смерть.

Победить холеру удалось благодаря улучшению санитарных условий и доступу к чистой питьевой воде. Но вспышки этой болезни до сих пор происходят в развивающихся странах, например, в Африке, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что в Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах. Заболевание зафиксировали у пяти медработников. Троим потребовалась госпитализация.