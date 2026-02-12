Необычные кухонные привычки выдали деменцию у 54-летней женщины

Американка Лора Старки списывала проблемы с памятью на проявления менопаузы, но оказалась смертельно больна. Ее историю приводит издание Metro.

Дочь женщины, Дженни, рассказала, что развивающуюся у матери деменцию выдали необычные кухонные привычки, которых раньше за ней не было замечено.

«Она наливала кипяток в контейнер с чайными пакетиками, а не в чашку. Это был явный признак того, что что-то не так. Были и другие "улики", в том числе надкушенный и брошенный кусок сыра, недоеденные йогурты в холодильнике», — вспоминает девушка.

Также Старки, по словам ее дочери, стала чаще ошибаться во время работы в супермаркете.

В возрасте 54 лет после сканирования мозга и обследования женщине диагностировали болезнь Альцгеймера с ранним началом. Когда у нее появились трудности с глотанием и постоянные инфекции, ее поместили в дом престарелых. В возрасте 65 лет Старки не стало.

