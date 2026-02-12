Врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

Медики детской городской клинической больницы имени Филатова спасли 16-летнюю пациентку, которую укусил один из ее домашних питомцев – ядовитая змея голубая куфия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Как мы выяснили, девочка увлекается разведением змей, дома содержался террариум, в котором жили сразу несколько их видов. Во время чистки вольера ядовитая змея выскользнула из него и укусила пациентку в колено. Девочка не пыталась бороться с последствиями укуса самостоятельно и немедленно вызвала скорую помощь», – рассказали в больнице.

Как уточняется, к врачам девочку доставили с отеком колена, переходящим на бедро и голень, тахикардией и сильным болевым синдромом. Лечение начали проводить незамедлительно.

«Яд гадюки, а именно к этому семейству относится голубая куфия, опасен своим одновременным воздействием на весь организм в целом – геморрагическим, гемотоксическим, вазотоксическим и цитотоксическим. То есть этот яд поражает организм буквально на всех уровнях. Он попадает в кровеносную и лимфатическую системы, стенки сосудов разрушаются, что может привести к общему внутрисосудистому гемолизу, который, в свою очередь, ведет к острой почечной недостаточности. Но мы действовали оперативно – назначили глюкокортикоиды, антигистаминные препараты и инфузионную терапию», – приводятся в сообщении слова заведующего отделением токсикологии ДГКБ имени Филатова, кандидата медицинских наук Дмитрия Долгинова.

В ведомстве отметили, что пациентку уже выписали, а всех домашних змей семья отдала в зоопарк.