Эксперт ответил, на какой грипп приходится большинство случаев заболеваний

Эксперт Горелов: большинство случаев заболевания гриппом приходится на грипп А

ТАСС

Основная доля среди случаев заболевания гриппом сейчас приходится на вирус гриппа А, вирус гриппа В обычно появляется ближе к весне. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

© Global Look Press
"Среди случаев заболевания гриппом основная доля сейчас приходится на вирус гриппа А, что также характерно для этого периода. Вирус гриппа В появляется, как правило, ближе к весне, и это очень хороший предвестник. Доминирование вируса гриппа В свидетельствует, что эпидсезон подходит к концу", - сказал Горелов.

Он отметил, что единственным исключением стал 2025 год, когда вирус гриппа В начал активно циркулировать еще осенью.