Эксперт ответил, на какой грипп приходится большинство случаев заболеваний

Основная доля среди случаев заболевания гриппом сейчас приходится на вирус гриппа А, вирус гриппа В обычно появляется ближе к весне. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Среди случаев заболевания гриппом основная доля сейчас приходится на вирус гриппа А, что также характерно для этого периода. Вирус гриппа В появляется, как правило, ближе к весне, и это очень хороший предвестник. Доминирование вируса гриппа В свидетельствует, что эпидсезон подходит к концу", - сказал Горелов.

Он отметил, что единственным исключением стал 2025 год, когда вирус гриппа В начал активно циркулировать еще осенью.