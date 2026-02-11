Московские врачи начали лечить болезни сердца электрическим полем

В Московском клиническом научно-исследовательском центре, Больница № 52, болезни сердца лечат импульсным электрическим полем. По словам медиков, благодаря новому методу электропорации аритмия сердца со временем перестанет быть важной проблемой здравоохранения. За работой хирургов наблюдал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Ежегодно в России выявляют около 450 тысяч пациентов с мерцательной аритмией. Однако последние достижения российской медицины позволят им воспринимать эти проблемы со здоровьем не так близко к сердцу, как раньше.

К операции готовят мужчину. Ему 76 лет. Диагноз — мерцательная аритмия. Врачи наладят работу сердца пациента всего за 20 минут. Это в разы быстрее, чем работая по другим методикам.

«В зависимости от методики, клиники, от рук хирурга, эти методики могут продолжаться от 45 минут до трех часов, и риск осложнений существенно выше», — рассказал врач-аритмолог Максим Горев.

Электропорация выполняется по катетерной технологии. Все оборудование российского производства, из Томска. Основной рабочий инструмент — катетер, имеющий форму лассо с кольцом, на котором расположены 10 электродов. Этот катетер умеет изменять свою кривизну.

Под общим наркозом в полость сердца врач вводит катетер и устанавливает последовательно в устье каждой из четырех легочных вен. Электрические импульсы с очень высокой мощностью разрушают мембрану больных клеток, которые и провоцируют электрическую активность, вызывающую аритмию.

«Клетка умирает, замещается соединительной тканью, которая не обладает электрическими свойствами», — пояснил Максим Горев.

В отличие от других методов лечения аритмии, при этом нет риска повреждения окружающих органов. Например, пищевода.

«Сейчас у нас появляется методика, которая позволяет сделать операцию более распространенной, то есть большему количеству хирургов ее можно выполнять», — добавил Максим Горев.

Еще один плюс метода — быстрое восстановление. Выписывают уже на следующий день. «Применяя методику электропорации, это позволит пациенту отдалить риск возникновения сердечной недостаточности, — отметила врач-кардиолог, директор Университетской клиники МКНЦ, Больница № 52 Наталья Потешкина.

Больница № 52 — первое медучреждение в Москве, где эта услуга доступна по полису ОМС. С помощью электропорации прооперировали уже около 30 пациентов.