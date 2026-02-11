В медорганизациях Подмосковья тестируют диагностического ИИ-ассистента

Цифровой инструмент на основе исскуственного интеллекта - диагностический ассистент AIDA - начал тестироваться в медучреждениях Московской области. Он помогает врачам повысить точность диагностики, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы активно внедряем современные цифровые решения в систему здравоохранения Подмосковья. Диагностический ассистент на базе искусственного интеллекта - это инструмент поддержки врача, который помогает повысить точность диагностики и дополнительно снизить риск ошибок. При этом работа ассистента построена по принципу "второго мнения", ключевая роль в принятии решения всегда остается за специалистом. Сейчас в пилотном режиме мы тестируем AIDA в наших медицинских организациях", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что во время визита пациента нейросеть анализирует данные из его медицинской карты, включая жалобы, анамнез, историю болезни, результаты осмотров, лабораторных и инструментальных исследований. На основе этих данных модель формирует предположение по одному из 95 наиболее распространенных и социально значимых диагнозов, многие из которых требуют диспансерного наблюдения.

После того как врач устанавливает заключительный диагноз, система параллельно анализирует данные электронной медицинской карты и формирует собственный вывод. Если мнение совпадает, сервис подтверждает решение специалиста. В случае расхождения система предлагает альтернативный вариант, при этом окончательное решение всегда остается за врачом.