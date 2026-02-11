Хирурги применили новую методику для лечения грыжи

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской городской больнице внедрили современный эндоскопический метод лечения грыж. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Операционная бригада в составе заведующего хирургическим отделением Леонида Ермолаева и врача-хирурга Рустамбека Мирзоева впервые применила методику расширенной тотальной экстраперитонеальной пластики (операция eTEP Rives-Stoppa) для лечения пупочный грыжи и грыжи белой линии живота.

«Данная методика имеет ряд преимуществ: позволяет установить сетчатый протез больших размеров позади мышц передней брюшной стенки без входа в брюшную полость, выполнив операцию через несколько небольших проколов, благодаря чему происходит более быстрое восстановление, менее выраженный болевой синдром в послеоперационном периоде, снижается риск рецидива грыжи», — говорится в сообщении.

В настоящее время пациент уже выписан под амбулаторное наблюдение.