Названо самое востребованное среди россиян лекарство

Лидером по продажам среди лекарств в России в 2025 году стал препарат от насморка на основе ксилометазолина — более 200 миллионов упаковок, далее идут ибупрофен, омепразол, бисопролол и противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты.

«Абсолютным лидером по числу проданных упаковок (в 2025 году в России — ред.) стал препарат от насморка на основе ксилометазолина — 220 миллионов упаковок. Это более чем вдвое превышает продажи занявшего второе место ибупрофена (обезболивающее и жаропонижающее) — 100 миллионов упаковок», — рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

«На третьей позиции — омепразол (средство от изжоги) — 98 миллионов упаковок. Замыкают пятёрку лидеров бисопролол (сердечно-сосудистый препарат) — 70 миллионов упаковок и комбинированное противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты — 68 миллионов упаковок», — добавили там.

Наибольшее количество продаж указанных препаратов пришлось на Москву и Московскую область, суммарно в двух регионах они превысили 80 миллионов упаковок на душу населения.