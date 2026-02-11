Кардиологи спасли ребенка с пульсом в 210 ударов в минуту

В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина провели уникальную роботизированную операцию, спасшую жизнь пятилетнему мальчику с критически опасной аритмией. Из-за патологической тахикардии сердце ребёнка билось с частотой до 210 ударов в минуту — почти как у птицы, что на фоне тяжёлой дыхательной и сердечной недостаточности угрожало скорой остановкой сердца, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Особенность случая заключалась в уникальной анатомии пациента. Мальчик родился с редким врождённым пороком — изомеризмом органов, а его сердце ранее было полностью реконструировано хирургами для работы с единственным желудком. Это делало невозможным как стандартное малоинвазивное вмешательство, так и открытую операцию из-за высокого риска. Единственным шансом стала робот-ассистированная радиочастотная абляция — технология, доступная в России только в Центре Мешалкина.

Шестичасовая операция под управлением роботизированной системы позволила хирургам точно найти и устранить два независимых очага аритмии, которые генерировали смертельно опасный ритм в 210 и 160 ударов в минуту. Уже через сутки после вмешательства работа сердца нормализовалась, ушли отёки, а через три дня ребёнок смог самостоятельно вставать и бегать. Сейчас его пульс стабилизировался на нормальных 80 ударах в минуту.

Мальчик будет находиться под пожизненным наблюдением кардиологов центра, но главное — у него появился шанс на полноценную жизнь.