В Госдуме предложили ввести дополнительные послеродовые медосмотры

Депутаты фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внедрить послеродовые осмотры для женщин через три и 12 месяцев после родов. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты указали на существующую в России проблему недостаточного восстановления здоровья женщин в более поздние сроки после родов. Они отметили, что хотя законодательство и упоминает послеродовой период, конкретные нормы для позднего наблюдения отсутствуют.

— Просим вас рассмотреть возможность разработки и внедрения программы расширенных послеродовых обследований на третьем и 12 месяцах после родов, а также дать соответствующие поручения Минздраву и профильным ведомствам по подготовке необходимых нормативных и организационных мер, — говорится в обращении.

По мнению парламентариев, осмотры можно проводить в женских консультациях или поликлиниках по месту жительства пациенток с привлечением специалистов, таких как акушер-гинеколог, терапевт и психотерапевт. Они предлагают расширить перечень обследований на этих приемах, включив измерение артериального давления, оценку уровня гемоглобина и глюкозы, а также скрининг депрессии (по Эдинбургской шкале) и другие показатели по рекомендациям Минздрава.

Авторы запроса полагают, что реализация данной меры поможет своевременно выявлять скрытые патологии и предотвращать серьезные осложнения. Кроме того, улучшение здоровья женщин в первый год после родов окажет положительное влияние на развитие ребенка, считают депутаты, говорится в материале.

Кроме того, Госдума приняла законопроект, предусматривающий социальные выплаты для женщин со званием «Мать-героиня». Они будут получать по 72,4 тысячи рублей в месяц.