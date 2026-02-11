Хирурги провели операцию на сонной артерии в рекордные семь минут

Сосудистые хирурги окружной клинической больницы Нижневартовска за рекордно короткое время провели открытую операцию на сонной артерии, чтобы восстановить нормальный кровоток по ней и предотвратить ишемический инсульт у пациентки.

Все необходимые манипуляции врачи выполнили за семь минут при том, что такая операция в среднем длится до 20-25 минут, сообщает портал ugra-news.ru.

Время в данном случае является одним из важных факторов: во время хирургического вмешательства проводится временное пережатие сонной артерии, чтобы очистить ее от атеросклеротических бляшек и восстановить нормальный кровоток. А чем дольше мозг лишен кровоснабжения, тем выше риск интраоперационного инсульта, уточняет сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Операции такого типа в окружной больнице выполнялись и раньше. Например, в 2025 году помощь хирургов получили почти 200 пациентов - им провели открытые эндартерэктомии или стентирование сонных артерий.