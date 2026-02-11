Как онлайн-терапевты увеличат доступность медпомощи

В поликлиниках может появиться должность "онлайн-терапевта". Письмо с таким предложением направили в Минздрав РФ депутаты Госдумы. Авторы считают, что это поможет разгрузить участковых врачей, и доступность медпомощи вырастет.

Многие вопросы, с которыми пациенты приходят на очный прием, можно решить дистанционно - продлить назначение лекарств и больничный, подсказать, как лечить нетяжелое заболевание, выдать направление к узкому специалисту - "лишний" поход в поликлинику станет не нужен.

"По сути, речь идет о расширении телемедицинских консультаций. Мы приветствуем развитие цифровых сервисов для пациентов - это объективно востребованное направление", - сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

До сих пор в госсекторе телемедицина в основном развивалась в формате "врач-врач": в сложных случаях медики в регионах связывались со столичными коллегами и проводили дистанционный консилиум. Но частные клиники уже активно тестировали прямые дистанционные консультации для пациентов.

"Практика показала, что это удобно, экономит время и пациентов, и врачей, и снижает нагрузку на клиники, - подчеркнул Жулев. - При этом телемедицина не должна подменять очный прием там, где необходим осмотр пациента и постановка диагноза".

Особенно востребован "поход" к врачу онлайн может быть у работающих, занятых людей и малоподвижных пациентов.

"Онлайн-сервисы для пациентов уже внедряются и развиваются не только в частной медицине, но и в некоторых регионах в государственном здравоохранении. Например, в Москве и Московской области ряд медицинских справок уже можно оформить дистанционно, например, карту и сертификат профилактических прививок, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и т.д. Такие электронные справки соответствуют утвержденным формам, они подписаны электронной подписью, их можно скачать из электронной медицинской карты или отправить по электронной почте и предъявлять по месту требования, что очень удобно", - отметил в разговоре с "РГ"-Неделей заместитель гендиректора страховой медорганизации Капитал МС Антон Устюгов.

Кстати, в 2026 году в Программе госгарантий бесплатной медпомощи появились положения, направленные на развитие телемедицины - теперь официально разрешены консультации врач-пациент, дистанционное наблюдение за гипертониками и диабетиками, а также применение телемедицинских технологий в рамках диспансерного наблюдения.

Онлайн-консультация у врача - пока еще непривычно, но перспективно, так как дает много преимуществ.