В России появился ГОСТ по абразивности зубных паст
В России разработали не имеющий аналогов в мире ГОСТ по абразивности зубных паст, сообщили в Минпромторге.
«Это первый стандарт и новый, запатентованный метод измерения абразивности, не имеющий аналогов», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Отмечается, что от абразивности зубной пасты зависит безопасность зубной эмали и качество гигиены полости рта. Российская методика измерения этого показателя основана на использовании роторной машины трения и цифровых технологий 3D-профилометрии.
«Это позволяет получать высокоточные результаты без применения радиоактивных веществ», — пояснили в пресс-службе министерства.
Ранее абразивность зубной пасты измеряли лишь в одной зарубежной лаборатории. Для этого применялись радиоактивные материалы, при этом погрешность измерений была очень большой.
Между тем российскую методику разработали ученые Института цифровой стоматологии МИ РУДН совместно с ФГБУ "Институт физики высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина" при поддержке Минпромторга.
В ведомстве подчеркнули, то стандарт вступает в силу с 1 июня 2026 года. Для производителей зубных паст он носит рекомендательный характер.