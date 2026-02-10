Россиян предупредили об опасных вирусах на заграничных курортах

С начала 2026 года Роспотребнадзор фиксирует случаи заражения российских туристов экзотическими инфекциями, включая вирус Нипах с летальностью до 75% и лихорадку Чикунгунья. Однако ими перечень угроз не ограничивается: в поездках в тропические страны путешественники могут столкнуться с целым рядом опасных вирусов. О том, какие инфекции представляют наибольший риск и как от них защититься, рассказал старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученого, рост завозных случаев связан с популярностью стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, где циркулируют патогены, к которым у приезжих нет иммунитета.

«Местные вирусы отличаются высокой патогенностью, а отсутствие специфической защиты делает заражение особенно опасным», — пояснил он.

Одной из самых серьезных угроз остается вирус Нипах, распространенный в Южной и Юго-Восточной Азии. Он передается от животных — прежде всего летучих лисиц — через зараженные продукты, контакт с домашними животными, а также от человека к человеку.

«Главная опасность вируса в том, что он поражает центральную нервную систему, вызывая смертельно опасный энцефалит. Ни вакцины, ни специфического лечения от него пока не существует», — отметил Литвинов.

Другой распространенной инфекцией является лихорадка Чикунгунья, передающаяся через укусы комаров Aedes. Болезнь сопровождается высокой температурой и сильнейшими болями в суставах, которые у половины переболевших могут сохраняться месяцами и даже годами.

«Смертность низкая, но качество жизни после болезни может существенно пострадать», — подчеркнул ученый.

Опасность представляет и лихорадка Денге, особенно при повторном заражении другим типом вируса. В этом случае возрастает риск геморрагической формы с кровотечениями и шоком.

«При подозрении на Денге нельзя принимать аспирин и ибупрофен — они увеличивают риск кровотечений», — предупредил эксперт.

Среди инфекций, от которых реально защититься, выделяется желтая лихорадка. Для въезда во многие страны Африки и Латинской Америки требуется сертификат о вакцинации.

«Одна прививка формирует пожизненный иммунитет почти у 100% людей и остается самым эффективным средством защиты», — отметил Литвинов.

Отдельное внимание ученый уделил вирусу Зика, который в большинстве случаев протекает бессимптомно, но может вызывать тяжелые врожденные пороки у плода.

«Беременным и планирующим беременность женщинам следует избегать поездок в эндемичные регионы», — подчеркнул он.

Еще одной угрозой остается малярия — паразитарное заболевание, распространенное прежде всего в Африке. Без лечения тропическая форма болезни может привести к смерти за несколько дней.

«Малярия излечима, но требует своевременной диагностики и правильно подобранных препаратов», — пояснил эксперт.

Также туристам следует помнить о японском энцефалите — основной причине вирусного воспаления мозга в Азии.

«Единственной надежной защитой от него является вакцинация», — подчеркнул Литвинов.

По словам ученого, риск заражения можно существенно снизить.