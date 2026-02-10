Терапевт рассказал, почему возникает тромбоэмболия легочной артерии

Причиной смерти актрисы Кэтрин О’Хары, известной по роли мамы Кевина в фильме «Один дома», стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне рака прямой кишки. Подробнее об этом состоянии и почему оно возникает, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Тромбоэмболия легочной артерии — это грозное и смертельно опасное осложнение. Оно возникает, когда в легочную артерию попадает тромб, рассказал специалист.

«Как следствие — включается рефлекс, который приводит к остановке сердца. Большой тромб может застрять в крупной легочной артерии, и это однозначно приведет к внезапному летальному исходу», — отметил врач.

Тромбоэмболия легочной артерии развивается резко и внезапно, поэтому невозможно выявить ее симптоматику, подчеркнул терапевт.

«Такого пациента практически невозможно будет спасти даже в условиях стационара. Врачи физически не успеют это сделать, потому что в данной ситуации необходимо вскрывать грудную клетку, вытаскивать тромб, а это очень сложно сделать на практике. Много факторов, которые мешают это сделать даже в лечебном учреждении», — объяснил Кондрахин.

Также существует тромбоэмболия легочных артерий мелких ветвей — когда в них попадает тромб, и у человека появляются осложнения. Она протекает с:

кашлем;

одышкой;

посинением верхней половины туловища;

ржавой мокротой;

болью в груди;

затрудненным дыханием;

плохим самочувствием.

«Однако это более благоприятная ситуация. В этом случае вероятность оказать помощь и спасти человека довольно высока, потому что это только начало развития заболевания», — сказал собеседник «ВМ».

Специалист добавил, что тромбоэмболия легочных артерий может возникнуть из-за онкологии, потому что во время болезни происходит нарушение свертываемости крови из-за химиотерапии.

Также заболевание может развиться при:

фибрилляции предсердий;

заболеваниях вен нижних конечностей;

пневмонии;

коронавирусе;

гриппе.

