Голикова оценила смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ в России

Тенденция по снижению смертности от рака, туберкулеза, ВИЧ и нескольких других инфекционных болезней отмечается в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

© РИА Новости

«Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», — сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она добавила, что в России реализуются три национальных проекта, касающиеся здравоохранения. Это "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья". Меры, указанные в этих проектах, связаны с обеспечением качества и доступности медицинской помощи.