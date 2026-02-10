Новорожденного спасли на третьем дне жизни

Бригада скорой помощи экстренно доставила в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске новорожденного на 3-и сутки жизни с тяжелым пороком развития мочеполовой системы. Это была экстрофия мочевого пузыря — врожденная патология, при которой мочевой пузырь расположен не внутри живота, а вывернут наружу. Такое состояние требует экстренной оперативной помощи, так как может привести к необратимым последствиям и сепсису.

© РИА Новости

«Такая патология — это не просто дефект внешности, это состояние, угрожающее жизни, — рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников. — Совместно с врачами-ортопедами мы провели пациенту сложную пластическую операцию мочевого пузыря. Вначале ортопеды сблизили и зафиксировали разведенные лонные кости таза, тем самым создав анатомически правильный "каркас" для последующей реконструкции. Затем сформировали из вывернутой наружу стенки мочевого пузыря закрытый орган, поместили его в образовавшуюся полость малого таза и восстановили целостность передней брюшной стенки. Эта операция — первый и главный шаг к тому, чтобы дать пациенту шанс на полноценную, нормальную жизнь».

Операция прошла успешно, ее результат обеспечит ребенку в будущем нормальную функцию мочеиспускания. Сейчас с новорожденным все хорошо, он восстанавливается.