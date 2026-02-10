В России появилось лекарство от рассеянного склероза

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог натализумаба для лечения рассеянного склероза.

В России зарегистрирован первый отечественный биоаналог натализумаба – препарат "Эфиктель", разработанный компанией "ГЕНЕРИУМ". Государственная регистрация нового средства открывает новые возможности для лечения взрослых пациентов с активно протекающими формами ремиттирующего рассеянного склероза – передаёт Inkazan.

"Эфиктель" станет важным дополнением в арсенале средств для борьбы с рассеянным склерозом, обеспечивая пациентам доступ к эффективному и отечественному препарату.

Впервые одобренный в 2004 году в США и в 2010 году в России, препарат блокирует специфический белок, предотвращая проникновение иммунных клеток в мозг и защищая миелиновый слой нейронов от повреждений.

По данным Минздрава РФ, число госпитализаций с рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось на 38,2%. Болезнь преимущественно поражает молодых людей в возрасте 29-30 лет, хотя первые симптомы могут появляться как в детском, так и в пожилом возрасте.

