Как удалось изменить отношение людей к больницам

Выделение кабинета для приема населения при входе в поликлинику улучшило отношение населения к работе медучреждения, людям приятно было, что их готовы выслушать и посочувствовать. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

"В свое время, работая в Росатоме, мы столкнулись [с тем], что в какой-то момент в атомных городах стала падать удовлетворенность работой медицинских учреждений <…>, я помню одно решение, которое мгновенно изменило отношение <…>. В каждой поликлинике выделили комнату на входе, и пока бабушка ждала в очереди, девчонки - студентки мединститутов и медицинских колледжей мерили давление, идея была стартовая очень простая - чтобы облегчить работу врача, они разговаривали с пришедшим человеком", - отметил Кириенко.

Он отметил, что студенты выясняли, что беспокоит пришедших:

"Очень многие люди приходили в поликлинику не только для того, чтобы получить рецепт, особенно пожилые люди, а для того, чтобы поговорить, чтобы кто-то посочувствовал, для того чтобы кто-то разделил с тобой и твои переживания, и радости", - поделился воспоминаниями Кириенко.

Международный конгресс государственного управления проходит с 10 по 13 февраля в Президентской академии. Мероприятие объединит на своих площадках более 1 200 участников, среди них представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти для выработки актуальных решений и обмена передовым опытом. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.