Эксперт ответил, может ли вирус гриппа B вызвать пандемию

Вирус гриппа B может вызывать эпидемические вспышки, даже эпидемии, но никогда не может вызывать пандемию, тем не менее он опасен тяжелым течением. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова.

"В отличие от вируса гриппа A, в котором мы чаще всего встречаемся, вирус гриппа B может вызывать эпидемические вспышки, даже эпидемии, но никогда не может вызывать пандемию. Более того, вирус гриппа B имеет некое отличие даже по своей структуре, по своему строению от вируса гриппа A. И именно благодаря тому, что у него немножко другое строение, вирус гриппа B не может так быстро преодолевать межвидовые барьеры, как это может сделать вирус гриппа A", - сказала Малинникова.

Она добавила, что, несмотря на это, вирус гриппа B может вызывать и тяжелое течение. Более того, вирус гриппа B чаще всего сопровождает вирус гриппа A.