Профессиональную гигиену рта детям могут внедрить в ОМС

Депутаты думской фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением добавить в ОМС профессиональную гигиену полости рта раз в год для детей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас, несмотря на наличие программ бесплатной стоматологической помощи, профессиональная гигиена полости рта чаще всего не входит в базовый пакет бесплатных услуг для детей старше 3-4 лет.

"Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налета и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей", - указано в тексте письма.

Такая мера, по мнению авторов письма, позволит выявлять и устранять факторы риска кариеса на ранней стадии у семей, которые не могут позволить себе платную чистку зубов, снизит частоту осложненного кариеса и необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога.