Во Владивостоке медики спасли пациентку, проведя сложнейшую операцию

Во Владивостоке врачи Краевой клинической больницы №2 буквально спасли женщину, проведя сложнейшую урологическую операцию, сообщает Telegram-канал министерства здравоохранения Приморского края.

Женщине два года назад был установлен мочеточниковый стент, который представляет собой тонкую трубку для оттока мочи. Он не был вовремя удален, и в итоге на стенте начали скапливаться соли. Как результат - в почке и мочевом пузыре образовались крупные камни. Сам стент стал плотной "каменной" конструкцией.

Медикам Тысячекоечной больницы пришлось решать несколько сложных задач одновременно, поэтому они решили провести операцию за один раз и под общей анестезией. Бригада хирургов провела сложную сочетанную операцию. При этом было использовано современное эндоскопическое, ультразвуковое и лазерное оборудование.

Пациентка уже выписана из медучреждения. Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо.