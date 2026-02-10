Есть ли риск распространения вируса Нипах на Олимпийских играх в Италии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков распространения вируса Нипах на проходящей Олимпиаде в Италии. Отсутствуют известные случаи передачи вируса от человека к человеку через границы, заявил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

Он в беседе с РИА Новости отметил, что ВОЗ оценивает общий риск для общественного здравоохранения, который представляет вирус Нипах на национальном уровне, как низкий.

Кроме того, глобальный риск также оценивается как низкий, учитывая локализованный характер вспышки, подчеркнул Жазаревич.

По его словам, ВОЗ по-прежнему «не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю на основании имеющейся информации по вирусу Нипах».

Ранее в ВОЗ назвали основным источником распространения вируса Нипах летучих мышей. Вирусологи предупредили, что вирус Нипах мутировал.