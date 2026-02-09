Что известно о штамме COVID-19 «Стратус»

Сейчас в России практически полностью доминирует штамм коронавируса XFG ("Стратус"). Этот вариант был впервые обнаружен в начале 2025 года (в последних числах января в Канаде), а в России о случаях заражения именно этим вариантом стало известно летом того же года. И вот сейчас он практически полностью вытеснил другие штаммы коронавируса, вызывающего COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Что же представляет собой штамм "Стратус"?

Как пояснила в августе 2025 года глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм отличается высокой заразностью (контагиозностью) - выше, чем у его предшественников, но при этом не вызывает более тяжелого течения заболевания. Эти свойства "Стратуса" сохранились и до сегодняшнего дня.

"Стратус" - это рекомбинантный (гибридный) субвариант, возникший от слияния двух подлиний "Омикрона": LF.7 и LP.8.1.2. Соответственно, он унаследовал основные характеристики своих "родителей". Риск для общественного здоровья оценивается Роспотребнадзором и ВОЗ как низкий.

Ключевые свойства "Стратуса"

Повышенная заразность (трансмиссивность) - это один из самых контагиозных вариантов коронавируса SARS-cov-2 со времен исходного "Омикрона".Способность ускользать от иммунитета - он лучше обходит защиту от предыдущих инфекций, поэтому заразиться им могут даже те, кто переболел COVID-19 недавно.Поражает в основном верхние дыхательные пути - гортань, глотку, бронхи. До легких этот вариант вируса "добирается" относительно редко (хотя подобные осложнения не исключены).

Типичные симптомы

Общие симптомы аналогичны другим ОРВИ: боль в горле, кашель, насморк, головная боль, слабость, умеренная температура (от 37 до 38,5 °C). Отличительный симптом, на который указывают многие лечащие врачи, - осиплость, хрипота, иногда полная потеря голоса (временная).

"Вариант XFG (Stratus / "Стратус") - рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате слияний двух сублиний. Он отличается высокой заразностью и заметным иммунным ускользанием за счет ряда мутаций в S-белке. Клинически чаще протекает легко, как и другие актуальные варианты коронавируса; среди нередко описываемых жалоб - осиплость голоса, но это может быть не всегда. По имеющимся данным, не связан с более тяжелым течением по сравнению с предшествующими линиями, однако быстро распространяется в разных странах. В России, по данным геномного надзора Роспотребнадзора, в настоящее время около 99% новых выявляемых случаев приходится на XFG и родственные ему подлинии. ВОЗ оценивает дополнительный глобальный риск как низкий, но из-за неравномерного тестирования и снижения объема секвенирования во многих странах ключевое значение имеет наблюдение за вариантами", - пояснил "РГ" заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Несмотря на легкое в большинстве случаев течение заболевания, этот вирус, так же, как и другие варианты SARS-cov-2, может вызывать астеновегетативный синдром (то, что мы часто называем "постковидом"), хотя у нас нет пока большого массива данных, насколько часто это бывает", - отметил в разговоре с "РГ" врач-инфекционист, главный врач "Инвитро- Сибирь" Андрей Поздняков.

В настоящее время "Стратус" является доминирующим вариантом не только в России. По данным международной базы GISAID, его средняя доля в мире составляет около 65%, в США - до 75%, в Великобритании - около 50%. Эксперты единодушны: клиническая картина COVID-19 с приходом "Стратуса" окончательно сместилась в сторону поражения верхних дыхательных путей (горло, гортань), что делает его похожим на другие сезонные ОРВИ и снижает риск вирусных пневмоний.