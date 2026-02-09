Нейрохирурги спасли женщину после осложнений при родах

В течение суток у молодой мамы развилась стремительная слабость и потеря чувствительности в ногах.

В 2025 году врачи-нейрохирурги Кировской областной клинической больницы продемонстрировали высокий профессионализм, выполнив свыше 1400 оперативных вмешательств. На счету каждого из шести специалистов высшей квалификации десятки сложнейших хирургических процедур, спасших жизни пациентов.

Как рассказали в региональном Минздраве, одним из ярких примеров профессионализма врачей стало спасение молодой женщины, потерявшей способность двигаться после родов. Специалисты диагностировали редкую опухоль грудного отдела позвоночника, размером с виноградину. Такая патология требует исключительной точности хирурга, поскольку любое неверное движение способно привести к параличу пациента.

Операцию проводил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Конопаткин, который аккуратно и бережно удалил новообразование, сохранив целостность нервных структур. Операция заняла около двух часов, а уже спустя сутки женщина ощутила возвращение чувствительности в конечностях и вскоре встала на ноги.